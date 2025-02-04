Разбившуюся на байке в Таиланде жительницу Подмосковья похоронят в России

Муж погибшей в Пхукете россиянки сообщил, что ее прах перевезут на родину

Попавшая в ДТП на байке в Пхукете жительница Московской области умерла в больнице — после смерти мозга ее тело отключили от аппарата жизнеобеспечения. Женщину отпоют в православной церкви на территории Таиланда, а затем кремируют и захоронят в России, рассказал 360.ru ее муж Виталий.

«Расклад такой: когда все документы сделают, то выдадут тело. Мы хотим в православном храме там отпеть ее и кремировать. И там уже страховая будет подготавливать [все], чтобы перевезли сюда, в Россию», — объяснил он.

Мужчина добавил, что сейчас родственники занимаются оформлением документов.

«Сейчас в данный момент нам оформляют документы. Страховая взяла на себя все расходы, это вот все. Там находится ее мама и сестра ее родная, а я с детьми сюда прилетел», — отметил он.

Вдовец признался, что смерть жены стала для него потрясением. Супруги вместе воспитывали двоих детей. Один из них был вместе с матерью в момент ДТП. К счастью, мальчик выжил.

«Мне хирург, который делал операцию сыну (ему же палец зашивали на ноге), сказал, что это чудо», — рассказал собеседник 360.ru.

В результате произошедшего в январе ДТП 40-летняя россиянка потеряла много крови. Она получила травму головы, перелом тазовой кости и разрыв артерии, а также перелом ноги в районе колена. Несмотря на оказанную врачами помощь, женщина не выжила.