Генконсульство в Таиланде прокомментировало ДТП с разбившейся на байке россиянкой

Генконсульство в Пхукете: попавшая в ДТП россиянка находится в тяжелом состоянии

Россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии. Ситуацию 360.ru прокомментировала пресс-служба Генерального консульства в провинции Пхукет.

«В результате произошедшего на Пхукете дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получила управлявшая мотороллером гражданка России 1984 года рождения. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь, ее состояние оценивается врачами как тяжелое», — заявили дипломаты.

Управление полиции Чалонга ведет расследование ДТП.

«Генеральное консульство находится в контакте с родственниками россиянки и оказывает необходимое консульское содействие», — добавили послы.

Источник 360.ru рассказал подробнее о травмах женщины.

«Сейчас тяжелое состояние, травма головы, перелом тазовой кости и разрыв артерии в тазу, перелом ноги в районе колена. Она потеряла много крови, потому что есть проблемы со свертываемостью. Но сейчас кровотечение остановлено», — сказал он.

По его словам, врачи не могут начать операцию из-за дефицита тромбоцитов — это высокий риск.

«Кровь переливают, ждем нормализации количества тромбоцитов», — добавил собеседник 360.ru.

После аварии россиянке потребовалась срочная операции с переливанием крови. Брат женщины сообщил, что ей понадобится не одно хирургическое вмешательство. Пока россиянка не транспортабельна, доставить ее домой нельзя.