Трех россиян выписали из больницы после крушения батискафа в Хургаде

Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа в Хургаде, улучшается. Врачи выписали трех человек, рассказал РИА «Новости» директор больницы Egyptian Hospital Абдель Кадер Двейдар.

«В данный момент в больнице находятся трое российских пациентов, среди них — один ребенок. Состояние здоровья хорошее», — сказал он.

Одна из пострадавших проходит лечение в отделении интенсивной терапии. Состояние женщины улучшается, поэтому ее в ближайшее время переведут в обычную палату с последующей выпиской.

Двейдар также добавил, что в больнице работают врачи разных специальностей. Они оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Прогулочный батискаф затонул 27 марта около побережья Хургады. Погибли шесть россиян. В больницы доставили 21 пострадавшего, в числе которых были 14 туристов из России.

Причиной ЧП, предварительно, назвали ошибку команды батискафа. Его погружение началось раньше времени, поэтому вода попала в люки.