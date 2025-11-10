Трех мигрантов задержали за нападение на автомобиль в Москве

Полиция задержала трех приезжих, которые повредили автомобиль в районе Царицыно. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД.

Ведомство изучило видео, на котором водитель преградил дорогу другому авто, двигавшемуся в попутном направлении. На кадрах видно, что несколько мужчин вышли на проезжую часть и вступили в конфликт с владельцем машины. Во время ссоры они повредили автомобиль, позже его хозяин подал заявление в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово были установлены и задержаны трое приезжих, 1999 годов рождения», — отметили в пресс-службе.

МВД проводит проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее в Химках поймали поджигателя машины около Сходненского отдела управления МВД. Им оказался местный житель 2008 года рождения. Во время допроса мужчина подтвердил, что действовал по заданию кураторов, которые связались с нему по телефону.