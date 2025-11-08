Поджигателя машины полиции в Химках задержали

Подозреваемый в поджоге машины полиции в Химках рассказал о своих кураторах

Подозреваемым в поджоге автомобиля полиции около Сходненского отдела управления МВД в Химках оказался москвич 2008 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства.

В МВД уточнили, что пламя охватило автомобиль в минувшую пятницу, 7 ноября. Огонь оперативно потушили. В ходе осмотра выяснилось, что причиной возгорания стал поджог.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали москвича. На допросе мужчина признался, что действовал под влиянием кураторов, которые давали ему инструкции по телефону. Сотрудники полиции Московской области выясняют все обстоятельства происшествия.

В ведомстве призвали жителей не поддаваться на провокации в мессенджерах или телефонных звонках и сообщать обо всех подобных случаях правоохранителям.

В конце прошлой недели полицейские Санкт-Петербурга задержали 13-летнего школьника при попытке поджога служебного автомобиля. Мальчик заявил, что инструкции получил от неизвестного, с которым общался в мессенджере.