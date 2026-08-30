Капитана затонувшего в Северном Кипре судна взяли под стражу

Премьер ТРСК Устель сообщил о задержании 8 человек по делу о крушении судна

Расследование крушения судна, вышедшего из порта Гирне, началось сразу после ЧП. Полиция задержала восемь человек, включая капитана. Об этом объявил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель, сообщил TRT Haber .

«В ходе расследования крушения судна были задержаны капитан и семь членов экипажа. Я заявляю совершенно четко: каждый аспект этого случая будет расследован. Даже малейшая халатность будет выявлена», — сказал он.

Расследование началось одновременно с поисково-спасательными работами, которые, как заверил премьер, продолжатся до тех пор, пока не будет найден последний пропавший без вести пассажир. Устель сообщил, что ТРСК и Турция мобилизовали все свои ресурсы для поиска потерпевших.

Ранее стало известно о восьмом погибшем при крушении судна у берегов Северного Кипра. Местонахождение 17 человек неизвестно.