Транспортные полицейские поймали вора на вокзале в Москве

Правоохранители задержали на Ярославском вокзале вора-карманника, который похитил у пассажира мобильный телефон. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Центральному федеральному округу.

По ее данным, злоумышленник достал гаджет из куртки 64-летнего москвича. Жертва кражи обратился в дежурную часть и рассказал о пропаже.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что возле турникетов к пассажиру настойчиво обращался мужчина.

«Транспортные полицейские оперативно установили и задержали злоумышленника на Павелецком вокзале города Москвы, после чего доставили в дежурную часть линподразделения», — отметили в пресс-службе.

Задержанным оказался неоднократно судимый 37-летний житель Астрахани. Он признался, что вытащил телефон из куртки пассажира и сдал гаджет в скупку, благодаря чему выручил 12 тысяч рублей.

Ранее карманника задержали в Уфе. Полиция заподозрила в серии краж 36-летнего жителя Екатеринбурге. По версии следствия, он похитил пять телефонов в разных районах Уфы.