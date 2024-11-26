В Уфе задержали карманника-рецидивиста из Екатеринбурга
Полицейские раскрыли серию краж мобильных телефонов в Уфе. Подозреваемым оказался 36-летний житель Екатеринбурга, пишет сайт mkset.ru со ссылкой на представителей ГУ МВД по Республике Башкортостан.
По версии следствия, с начала ноября мужчина украл не менее пяти гаджетов в разных районах Уфы. Карманника задержали после очередного преступления в Сипайлово.
Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Злоумышленник приехал к родственникам якобы для дополнительного заработка на стройке.
Следователи возбудили против уральца еще одно уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают другие эпизоды возможных краж.
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