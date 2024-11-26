В Уфе задержали карманника-рецидивиста из Екатеринбурга

Полицейские раскрыли серию краж мобильных телефонов в Уфе. Подозреваемым оказался 36-летний житель Екатеринбурга, пишет сайт mkset.ru со ссылкой на представителей ГУ МВД по Республике Башкортостан.

По версии следствия, с начала ноября мужчина украл не менее пяти гаджетов в разных районах Уфы. Карманника задержали после очередного преступления в Сипайлово.

Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Злоумышленник приехал к родственникам якобы для дополнительного заработка на стройке.

Следователи возбудили против уральца еще одно уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают другие эпизоды возможных краж.