Транспортная прокуратура проконтролирует задержку рейса из Петербурга в Египет

Северо-Западная транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права пассажиров, ожидающих своего рейса в аэропорту Пулково, были соблюдены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В воскресенье, 6 апреля, задержали вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Причиной задержки стал поздний прилет и техническая проблема с самолетом.

В транспортной прокуратуре отметили, что 212 пассажирам предоставили напитки и горячее питание.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами», — уточнили в ведомстве.

Несколько сотен пассажиров 6 апреля застряли в московском аэропорту из-за снегопада. Людям выдали ваучеры на еду. Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого.