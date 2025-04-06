Сотни пассажиров застряли в аэропорту Домодедово из-за снегопада

Несколько сотен пассажиров застряли в московском аэропорту из-за снегопада. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Еще с ночи из воздушной гавани Домодедово не могут вылететь туристы с рейса EgyptAir в Хургаду. Они три часа просидели в самолете, после чего экипаж сообщил, что вылет пришлось отложить из-за непогоды.

«Сейчас пассажиры, в том числе семьи с детьми, сидят в чистой зоне, им выдали ваучеры на еду. Пока вылет задержан до девяти вечера. С небольшими задержками вылетают рейсы в Стамбул из Внуково», — написали авторы поста.

Некоторые москвичи утром опоздали на свои рейсы. Из-за снегопада в столице также приостановили аренду велосипедов и электросамокатов.

Снег в Москве пролежит еще минимум неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.