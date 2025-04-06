Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого

В Москве уровень погодной опасности повысили со среднего желтого до предпоследнего оранжевого. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Оранжевый уровень будет действовать до 09:00 7 апреля из-за сильного и местами очень сильного снега. Этот уровень предупреждает об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московской области пока сохраняется желтый уровень погодной опасности, он действует до 23:00 понедельника.

«Ожидаются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, гололедица на дорогах, в большинстве районов области установление временного снежного покрова», — предупредили в Гидрометцентре.

Из-за снегопада в аэропорту Домодедово застряли сотни пассажиров, которые не смогли вылететь в Хургаду.