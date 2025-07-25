Транспортная прокуратура продолжила работать на месте крушения Ан-24 около Тынды

Тындинская транспортная прокуратура продолжает работать на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«В целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия продолжает работать Тындинская транспортная прокуратура», — заявили в ведомстве.
Также на место ЧП выехал заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.
Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился при подлете к аэропорту Тынды 24 июля. Обломки самолета нашли в лесистой местности. Внутри находились более 40 человек — все они погибли. После случившегося в офисе авиакомпании начались обыски.
Ранее директор «Ангары» Сергей Саламатов заявил, что Ан-24 проходил техобслуживание перед вылетом. По его словам, самолеты проходят его перед каждым рейсом.
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