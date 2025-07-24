Директор «Ангары» подтвердил, что Ан-24 проходил техобслуживание перед вылетом

Перед каждым рейсом самолеты проходят техническое обслуживание, и Ан-24, который впоследствии разбился возле Тынды, не был исключением из правил. Об этом 360.ru заявил директор авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов.

«Каждое воздушное судно проходит техническое обслуживание перед полетом. Здесь проблем нет», — рассказал он.

Саламатов добавил, что после любого авиационного события создается специальная группа, расследующая случившееся.

«В этом случае работает комиссия Международного авиационного комитета, соответственно, только они вправе давать информацию, что и как», — отметил он.

Глава «Ангары» также сообщил, что семьям жертв авиакатастрофы направят выплаты.

«Каждый пассажир застрахован, и компания, скорей всего, пойдет на дополнительные финансовые затраты, чтобы сделать выплаты родственникам погибших», — подчеркнул он.

Ан-24 разбился неподалеку от Тынды 24 июля. В результате погибли почти 50 человек, в том числе пятеро детей. После крушения в офисе авиакомпании «Ангара» начались обыски.