Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета под Орском

Транспортная прокуратура начала проверку после крушения учебного самолета Diamond DA 40 в Оренбургской области. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры .

Учебный самолет сегодня около 13:00 по местному времени потерпел крушение в районе поселка Джанаталап под Орском. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Орского транспортного прокурора. Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.

Следственный комитет также организовал доследственную проверку. В результате авиационного происшествия погибли пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации. Проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Расследованием причин крушения займется Межгосударственный авиационный комитет при участии Приволжского МТУ Росавиации.

По данным Shot, самолет пропал с радаров около 10:40.