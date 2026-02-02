Три человека погибли при крушении учебного самолета в Орске

Учебный самолет Diamond с тремя курсантами на борту разбился в Орске. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Самолет потерпел крушение примерно в 10:40 в поселке Джанаталап. Борт Diamond принадлежит Ленинградской академии имени Новикова.

На место ЧП выехали экстренные службы. По данным канала, на борту Diamond находились один пилот и двое курсантов. Никто из них не выжил, причина крушения устанавливается.

Ранее в Колумбии упал самолет Beechcraft 1900D авиакомпании Satena. Борт выполнял внутренний рейс из города Кукута в Оканью. Лайнер перестал выходить на связь вечером 28 января и потерпел крушение в горной местности.

В результате погибли два члена экипажа и 13 пассажиров. Среди погибших мог быть колумбийский депутат Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо и бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко. Спасатели начали проводить поисковые работы, но им препятствуют неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф местности.