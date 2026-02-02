СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске

Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки учебного легкомоторного самолета Diamond в Оренбургской области. Как сообщили в Центральном МСУТ СК России , авиационное происшествие произошло утром 2 февраля вблизи поселка Джанаталап под Орском.

В результате авиационного происшествия погиб пилот — инструктор и два курсанта университета гражданской авиации. На место происшествия выехали следователи. Доследственная проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, самолет потерпел крушение около 13:00 по местному времени. Для координации работы правоохранитеей на место направлен исполняющий обязанности Орского транспортного прокурора. Ведомство проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.

Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет при участии Приволжского МТУ Росавиации. На место трагедии вылетают глава Росавиации Дмитрий Ядров и ректор СПбГУ ГА Юрий Михальчевский. Расследование будет вестись в соответствии с федеральными правилами расследования авиационных происшествий.

По информации Shot, самолет пропал с радаров около 10:40. Воздушное судно, по данным телеграм-канала, принадлежит Ленинградской академии имени Новикова.