Трамвай сбил женщину на юге Москвы

В Москве женщина получила травмы после того, как ее сбил трамвай. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось на юге столице в районе Центральное Чертаново на улице Красного Маяка. На место прибыли экстренные службы, медики осмотрели пешехода.

«Предварительно, перелом плеча и сотрясение», — сообщил источник.

По его данным, пострадавшей около 40 лет. Ее направили в городскую больницу имени Юдина.

Днем 21 января девушка получила травмы в ДТП с такси на Ленинградском шоссе Москвы. В результате аварии одна из машин перевернулась, на место прибыли два экипажа ДПС. Две полосы движения в сторону центра перекрыли.

В этот же день автобус съехал в кювет в Орехово-Зуеве, несколько человек пострадали. Состояние троих пассажиров оценили как тяжелое, водитель получил перелом ребер.