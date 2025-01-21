Девушка пострадала в ДТП с такси на Ленинградском шоссе

Один человек пострадал в ДТП с такси и легковушкой на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Из авто достали одного пассажира — девушка», — отметил источник.
Одна из машин перевернулась. Разлива топлива нет. На месте происшествия работают спецслужбы. В том числе два экипажа ДПС. В распоряжении 360.ru оказались кадры с последствиями аварии.
Перекрыто две полосы движения в сторону центра. Информация по пострадавшим уточняется.
Ранее на Ленинградском шоссе произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей. В аварии оказались два такси, один автомобиль каршеринговой компании и мотоцикл. Из-за ДТП на трассе были перекрыты полторы полосы из трех. В результате аварии никто не пострадал.
На Украине предсказали следующие ходы Зеленского
«Они нас разозлят и мы ответим». Две страны Евросоюза потребовали от Украины решить вопрос по газу
Новых консультантов утвердили на Совете Общественной палаты в Мытищах
Мастер-классы и лекции ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск пройдут в Химках
Россияне массово пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram
Экскурсию по Церкви Сретения Господня провели в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте