Девушка пострадала в ДТП с такси на Ленинградском шоссе

Источник 360.ru: легковушка и такси столкнулись на Ленинградском шоссе

Один человек пострадал в ДТП с такси и легковушкой на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Из авто достали одного пассажира — девушка», — отметил источник.

Одна из машин перевернулась. Разлива топлива нет. На месте происшествия работают спецслужбы. В том числе два экипажа ДПС. В распоряжении 360.ru оказались кадры с последствиями аварии.

Перекрыто две полосы движения в сторону центра. Информация по пострадавшим уточняется.