Девушка пострадала в ДТП с такси на Ленинградском шоссе

Источник 360.ru: легковушка и такси столкнулись на Ленинградском шоссе

Фото: 360.ru

Один человек пострадал в ДТП с такси и легковушкой на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Из авто достали одного пассажира — девушка», — отметил источник.

Одна из машин перевернулась. Разлива топлива нет. На месте происшествия работают спецслужбы. В том числе два экипажа ДПС. В распоряжении 360.ru оказались кадры с последствиями аварии.

Перекрыто две полосы движения в сторону центра. Информация по пострадавшим уточняется.

Фото: 360.ru

Ранее на Ленинградском шоссе произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей. В аварии оказались два такси, один автомобиль каршеринговой компании и мотоцикл. Из-за ДТП на трассе были перекрыты полторы полосы из трех. В результате аварии никто не пострадал.

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