Торнадо в Забайкалье сорвал крышу частного дома и попал на видео
В городе Петровск-Забайкальский торнадо сорвал крышу частного дома. Последствия разгула стихии очевидцы сняли на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».
На кадрах видно, как мощный вихрь сорвал кровлю со здания и унес ее в сторону. Вокруг пострадавшего дома на улице Енисейской были разбросаны обломки крыши, доски и фрагменты металлических листов. Каменные стены самого строения устояли. В результате разгула стихии жильцы дома в прямом смысле остались без крыши над головой.
«Еще порывы ветра идут», — отметила местная жительница, демонстрируя разрушения.
По предварительной информации никто не пострадал.
Ранее на севере Индии сильнейший шторм с ливнем и градом унес жизни около 100 человек в штате Уттар-Прадеш. Сильный ветер валил деревья, срывал рекламные щиты и поднимал в воздух пыль и мусор.