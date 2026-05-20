Торнадо в Забайкалье сорвал крышу частного дома и попал на видео

На кадрах видно, как мощный вихрь сорвал кровлю со здания и унес ее в сторону. Вокруг пострадавшего дома на улице Енисейской были разбросаны обломки крыши, доски и фрагменты металлических листов. Каменные стены самого строения устояли. В результате разгула стихии жильцы дома в прямом смысле остались без крыши над головой.

«Еще порывы ветра идут», — отметила местная жительница, демонстрируя разрушения.

По предварительной информации никто не пострадал.

Ранее на севере Индии сильнейший шторм с ливнем и градом унес жизни около 100 человек в штате Уттар-Прадеш. Сильный ветер валил деревья, срывал рекламные щиты и поднимал в воздух пыль и мусор.