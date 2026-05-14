Более 100 человек погибли при сильном шторме на севере Индии

Мощный шторм с ливнем и градом обрушился на север Индии, в результате чего в штате Уттар-Прадеш погибли около 100 человек. Об этом сообщило агентство Reuters .

По данным местных властей, стихия затронула около десятка районов штата. Наиболее серьезные разрушения зафиксировали в районе города Праяградж. Кроме погибших, пострадали десятки человек, повредило жилые дома и объекты инфраструктуры.

Сильный ветер валил деревья, срывал рекламные щиты и поднимал в воздух пыль и мусор. На опубликованных местными телеканалами кадрах видно, как поваленные конструкции падают на автомобили и торговые палатки.

Во время урагана некоторые люди погибли из-за обрушения стен и падения деревьев. Власти уточнили, что стихия уничтожила десятки домов и привела к гибели более сотни голов скота.

