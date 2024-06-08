Торнадо в Башкирии снес автомобили и ЛЭП

Воздушный вихрь в башкирском селе повредил автомобили и линии электропередачи

В Абзелиловском районе Башкирии мощный воздушный вихрь поломал железобетонные столбы, повредил дорожные знаки, автомобили и линии электропередачи около села Целинный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь был самый настоящий», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В МЧС отметили, что всего за 10 минут мощный ветер снес восемь железобетонных столбов, сорвал информационный стенд и обшивку на заправке, повредил дорожные знаки, два автомобиля и линии электропередачи.

Информации о пострадавших не поступало.

Днем ранее сильный смерч прошелся по селу Бердюжье Тюменской области. Ураган посносил электрические столбы, крыши домов и оборвал провода.

В начале июня также ураган повалил деревья на территории ряда населенных пунктов в Карачаево-Черкесии.