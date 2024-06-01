Режим ЧС объявили в пострадавших из-за урагана районах Карачаево-Черкесии

Часть территории Карачаево-Черкесской Республики пострадала из-за сильного ливня с градом и шквалистого ветра. В связи с ураганом в городе Черкесске, в Абазинском, Зеленчукском, Прикубанском и Хабезском районах власти ввели режим ЧС. Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что специалисты проводят восстановительные работы, правительство выделило на эти цели дополнительные средства из резервного фонда. Темрезов подчеркнул, что муниципальные комиссии осмотрят все поврежденные социальные объекты, а также коммунальные системы, кровли многоквартирных домов и домовладений.

«На данный момент восстанавливается система энергоснабжения в населенных пунктах», — указал глава республики.

По его словам, все дорожные, аварийные и коммунальные службы привели в режим усиленной работы.

Ранее в Карачаево-Черкесии из-за упавшего на машину дерева погиб человек. В результате обрушившегося на регион урагана также пострадали три местных жителя.