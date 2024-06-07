Сорваны крыши, повалены столбы. Последствия смерча в Бердюжье попали на фото

Глава Бердюжского района Хуснулин: пострадавшим от смерча помогут материально

Администрация Бердюжского муниципального района
Фото: Администрация Бердюжского муниципального района/Telegram

В селе Бердюжье Тюменской области 7 июня прошел смерч. Ураган сорвал крыши домов, оборвал провода и повалил электрические столбы. Фото с поврежденными домами и сетями показали в пресс-службе администрации Бердюжского муниципального района.

«Последствия стихии», — подписали власти кадры.

Администрация Бердюжского муниципального района
Фото: Администрация Бердюжского муниципального района/Telegram
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Администрация Бердюжского муниципального района
Фото: Администрация Бердюжского муниципального района/Telegram
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Администрация Бердюжского муниципального района
Фото: Администрация Бердюжского муниципального района/Telegram
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Главы Бердюжского муниципального района Александр Хуснулин в своем Telegram-канале написал, что никто из жителей не пострадал, но ущерб от урагана серьезный. Специалисты уже устраняют повреждения на электрических сетях.

«Всем хозяевам пострадавших домовладений будет оказана материальная помощь», — пообещал он.

Позже в администрации предупредили, что на юге Тюменской области до конца дня 7 июня и ночью 8 июня ожидается сильный ветер с порывами 25 метров в секунду и более. Из-за непогоды вырос риск падания деревьев, обрушения конструкций, обрывов линий ЛЭП, замыкания проводов, аварий.

Ранее мощный ураган обрушился на Карачаево-Черкесию. В нескольких городах и районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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