Торговый центр «Июнь» в Мытищах эвакуировали из-за неучебной тревоги

Посетителей и сотрудников торгового центра «Июнь» в Мытищах эвакуировали из-за неучебной тревоги. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Мытищи.live» .

Один из очевидцев сообщил 360.ru, что вышла из строя некая система, обеспечивающая работу здания.

«Мы сидели, ждали сеанса в кино с друзьями. И вдруг все начали выходить из кинозала и говорить: „Пожарная тревога“. И началась паника. Почувствовали запах горелого и вышли», — рассказал другой.

Ранее на востоке Москвы эвакуировали торговый центр «Престиж М». Причиной стал едкий запах дыма. Всех людей вовремя вывели на улицу, никто не пострадал.

А в январе из-за угрозы взрыва эвакуировали торгово-развлекательный центр «Филион». В спасательную службу поступило сообщение о минировании, однако прибывшие кинологи, обследовав здание, не обнаружили никакой угрозы.