ТЦ «Престиж М» эвакуировали на востоке Москвы

Экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников провели в ТЦ «Престиж М» в Москве. Причиной стал запах дыма, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
По его словам, в трехэтажном здании торгового центра почувствовали едкий запах дыма, поэтому людей начали выводить на улицу. Обстоятельства случившегося уточняются.
В январе экстренную эвакуацию провели в торговом центре «Филион» в Багратионовском проезде из-за угрозы взрыва. Неизвестный сообщил в спасательную службу, что устройства на зарядке телефонов заминированы. Кинологи проверили территорию «Филиона» и не обнаружили взрывных устройств.
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