ТЦ «Престиж М» эвакуировали на востоке Москвы

Источник 360.ru: посетителей эвакуировали из ТЦ «Престиж М» в Москве

Экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников провели в ТЦ «Престиж М» в Москве. Причиной стал запах дыма, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По его словам, в трехэтажном здании торгового центра почувствовали едкий запах дыма, поэтому людей начали выводить на улицу. Обстоятельства случившегося уточняются.

В январе экстренную эвакуацию провели в торговом центре «Филион» в Багратионовском проезде из-за угрозы взрыва. Неизвестный сообщил в спасательную службу, что устройства на зарядке телефонов заминированы. Кинологи проверили территорию «Филиона» и не обнаружили взрывных устройств.