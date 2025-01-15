Торговый центр «Филион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей торгового центра «Филион» в Багратионовском проезде на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение в спасательную службу через официальный сайт поступило 15 января в 08:44. В нем говорилось, что устройства на зарядке телефонов заминированы, уточнил собеседник 360.ru.

После получения этой информации началась эвакуация посетителей торгового центра. Все обстоятельства случившегося уточняются.

UPD: прибывшие на место кинологи проверили помещение и территорию «Филиона». Взрывных устройств не обнаружили.

Ранее в торговом центре «МЕГА Химки» провели экстренную эвакуацию. В помещении сработала сигнализация. По словам очевидцев, внутри ТЦ кто-то взрывал хлопушки, что напугало остальных посетителей. На место прибыли сотрудники МЧС и Росгвардии, а также машина скорой помощи. Никто не пострадал.