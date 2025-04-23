Торговый павильон загорелся на севере Москвы

«Горит какой-то павильон у метро. Сильный [запах]», — добавила одна из свидетельниц.

Позже столичное управление МЧС сообщило, что возгорание произошло в пекарне. Огонь вспыхнул в вытяжке, чему способствовали жировые отложения. Эвакуация посетителей и персонала не потребовалась, пострадавших нет. Сейчас пожар локализован, его площадь пока не назвали.

Ранее на юго-востоке Москвы загорелась чайхана. Площадь пожара составила восемь квадратных метров, загорелись кухонная утварь и вентилируемый фасад. Из кафе еще до прибытия спасателей вышли находившиеся там четыре человека, никто из них не пострадал.