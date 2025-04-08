Чайхана загорелась на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: пожар произошел в здании кафе в Кузьминках

Утром 8 апреля возгорание произошло в здании кафе чайхана на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в Кузьминках, в одноэтажном здании на улице Маршала Чуйкова.

По предварительным данным, в чайхане, по неизвестный пока причине, загорелась кухонная утварь на пяти квадратных метрах и частично вентилируемый фасад. В общей сложности огонь успел охватить восемь квадратных метров.

Из чайханы самостоятельно эвакуировались четыре человека, никто не пострадал, добавил собеседник 360.ru. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее в Басманном районе Москвы загорелась столовая, там также обошлось без пострадавших.