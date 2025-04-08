Чайхана загорелась на юго-востоке Москвы
Источник 360.ru: пожар произошел в здании кафе в Кузьминках
Утром 8 апреля возгорание произошло в здании кафе чайхана на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП случилось в Кузьминках, в одноэтажном здании на улице Маршала Чуйкова.
По предварительным данным, в чайхане, по неизвестный пока причине, загорелась кухонная утварь на пяти квадратных метрах и частично вентилируемый фасад. В общей сложности огонь успел охватить восемь квадратных метров.
Из чайханы самостоятельно эвакуировались четыре человека, никто не пострадал, добавил собеседник 360.ru. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Ранее в Басманном районе Москвы загорелась столовая, там также обошлось без пострадавших.