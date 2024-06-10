Автосалон загорелся на севере Москвы

МЧС: в САО Москвы загорелся автосалон на площади 50 кв. м

В Москве утром 10 июня загорелось одноэтажное здание на улице Башиловской, в котором работал автосалон. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Звонок в экстренные службы поступил в 05:43. Заявитель сообщил, что в здании по улице Башиловской, 2 строение 3 загорелся автосалон. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту происшествия.

К их прибытию горели стены и кровля на площади 50 квадратных метров. Пресс-служба сообщила, что, по предварительной информации, никто не пострадал. МЧС показало видео с места пожара. На нем спасатели работали на крыше задымленной постройки.

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