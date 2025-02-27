Топ-менеджера «Макфы» задержали в Челябинске

РИА «Новости»: директора «Макфы» по закупкам задержали по делу о взятке

Силовики провели задержание директора по закупкам компании «Макфа» Владлена Паршина в Челябинске. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Паршин задержан», — сказал он.

По предварительным данным, задержание топ-менеджера, занимающегося организацией закупок зерна, связано с уголовным делом о взятке. Официальной информации пока не поступало.

Ранее суд взыскал с бывших владельцев компании «Макфа» и связанных с ними лиц 19,7 миллиарда рублей в пользу государства. Ответчиками по делу выступили 14 человек, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

В среду, 27 февраля, в Москве суд вынес решение об аресте вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его обвинили во взяточничестве на сумму 100 миллионов рублей.