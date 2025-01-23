С бывших владельцев «Макфы» взыскали почти 20 миллиардов рублей

Центральный районный суд Челябинска взыскал с бывших владельцев компании «Макфа» и связанных с ними лиц 19,7 миллиарда рублей в пользу государства. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Кроме того, Мишкинский комбинат подвергнется национализации.

Ответчиками по делу выступили 14 человек, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Государственной думы Вадим Белоусов. Также они должны будут вскладчину оплатить госпошлину в размере 900 тысяч рублей.

Адвокат ответчиков Игорь Трунов заявил, что решение суда планируется обжаловать.

Активы «Макфы» и связанных с производителем макарон предприятий перешли в собственность государства в мае. Решение раскритиковал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заявив, что из-за такой ренационализации бизнесмены больше не захотят идти на госслужбу, опасаясь потерять капиталы.