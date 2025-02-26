Вице-губернатора Вологодской области арестовали по делу о взятке в Москве

Басманный районный суд арестовал вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева до 24 апреля по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Алексеева <…> на срок 1 месяц 29 суток», — отметили в инстанции.

По данным РИА «Новости», защита просила избрать более мягкую меру пресечения: домашний арест или запрет определенных действий. По словам Алексеева, у него на иждивении, кроме родственников, находятся олимпийский чемпион СССР, баскетболист Владимир Ткаченко и девочка-инвалид.

Вице-губернатора Вологодской области ранее задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Также суд арестовал до 29 апреля главу регионального представительства в Москве Кирилла Бочарова. Их обвинили во взяточничестве на сумму в 100 миллионов рублей. За эту сумму чиновники обещали решить компании вопрос о восстановлении аренды лесного участка.