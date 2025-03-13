Тонувших женщину с собакой спасли в парке на северо-востоке Москвы

Женщина с собакой оказались в воде, провалившись под лед во время прогулки в Гончаровском парке в Москве. Их успели спасти охранники, сообщил 360.ru источник в экстренных службах города.

Охрана обнаружила тонущую хозяйку с собакой в пруду. Они сразу же бросились им на помощь. На берегу женщину осмотрели медики. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее две 12-летние девочки провалились под лед в Химках. Прохожие бросились их спасать, но успели вытащить только одну. Вторая школьница погибла. Сотрудники МЧС извлекли ее тело из воды. Спасенная девочка отделалась сильным испугом.

Несколько дней назад тонущего мужчину спасли в Покровском-Стрешневе. Он провалился под лед в районе впадения Сходни в Москву-реку.