Тонущего мужчину спасли из Москвы-реки на северо-западе столицы

В Покровском-Стрешневе из Москвы-реки спасли мужчину, провалившегося под лед. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Пострадавший оказался в воде в районе устья реки Сходня. Его заметила очевидица и вызвала спасателей. В каком он сейчас состоянии, не сообщается.

Ранее две 12-летние девочки провалились под лед в Химках. Увидевшие это мужчины бросились их спасать, но успели вытащить только одну из школьниц, а вторая погибла. Ее тело из воды извлекли уже прибывшие сотрудники МЧС. Спасенная девочка не пострадала.