Двое человек пропали без вести после крушения сухогруза Ursa Major

В Средиземном море затонул российский сухогруз Ursa Major после взрыва в машинном отделении. Информацию подтвердили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России.

Из 16 членов экипажа, все россияне, 14 спасли и доставили в порт Картахена. Двое человек пропали без вести.

Ursa Major — это большое грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно покинуло Санкт-Петербург, держа курс на Владивосток, 12 дней назад и должно было прибыть туда 22 января.

Ранее произошло крушение двух танкеров в Керченском проливе. В спасательной операции участвовали два буксира и два вертолета. Но в результате ЧП погиб Данил Саблин, член экипажа «Волгонефти 212».