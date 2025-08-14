Толпа подростков избила двойника Ленина на детской площадке в Петербурге

Двойник Ленина пропал в Петербурге после драки с подростками на детской площадке

В Санкт-Петербурге подростки избили двойника Ленина во дворе дома на улице Костюшко. Нападение произошло на детской площадке, сообщил источник 360.ru.

Пострадавшим оказался местный житель Федор Нисторович Житарюк. Среди жителей Московского района он прославился благодаря сходству с Владимиром Ильичом Лениным.

По словам его супруги, 54-летний мужчина не проживает в квартире постоянно, а приходит сюда раз в несколько дней. О драке с подростками женщина ничего не знает, однако подобное происшествие уже было несколько месяцев назад. Кроме того, телефон петербуржца выключен. Его сейчас разыскивают.

Последний раз Житарюк приходил домой 13 августа. Родственники не заметили у него каких-либо внешних повреждений. Полиция установила одного из участвующих в конфликте. Им оказался 14-летний житель Петербурга.

По данным регионального Следственного комитета, по факту совершения хулиганских действий в Московском районе правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее толпа подростков насмерть забила 20-летнего парня в парке в Пятигорске.