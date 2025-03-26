Толпа детей насмерть забила 20-летнего парня в парке в Пятигорске

В Пятигорске толпа подростков набросилась на 20-летнего парня и забила его до смерти. Тело нашли в городском парке, сообщили в Telegram-канале Readovka .

Перед смертью молодой человек успел позвонить матери, в трубке женщина услышала мольбы не убивать. Родители кинулись искать сына и обнаружили его в парке с проломленной головой и оскорбительными надписями на теле.

Неделю назад в семье похоронили старшего сына, который погиб в зоне СВО. Сейчас родители переживают за младших детей. По их словам, дочь теперь боится выходить из дома, а сын замкнулся в себе после гибели братьев.

Полиция задержала почти всех участников расправы. Уголовное дело завели по статье «Убийство». Главному подозреваемому всего 14 лет. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и степень вины каждого из нападавших.

В Калмыкии подростки избили сверстника. Они сняли издевательства на видео и выложили в интернет. После этого 14-летний мальчик совершил самоубийство.