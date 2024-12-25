Токаев выразил соболезнования лидеру Азербайджана после ЧП в Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета в Актау. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана», — написал он в телеграмме.

Токаев добавил, что в правительстве Казахстана создали государственную комиссию, которая окажет необходимую помощь Азербайджану и примет меры в рамках спасательной операции.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку — Грозный, разбился в районе Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Росавиация предполагает, что причиной крушения могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира.

В Сети появился предварительный список россиян, которые находились на борту разбившегося воздушного судна.