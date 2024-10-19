Тюменские спасатели вызволили постояльцев из горящего реабилитационного центра

Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего реабилитационного центра в Тюмени постояльцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на Коммунистической улице. Комнаты и коридоры двухэтажного здания центра заполнил густой дым. Пожарные спасли 77 человек, шесть из них поместили в больницу.

Площадь пожара составила 25 квадратных метра. В его тушении участвовали 42 сотрудника и 12 единиц техники. Эвакуированных людей для обогрева разместили в двух автобусах и подвижном пункте. В результате пожара никто не пострадал.

За два дня до этого людей экстренно эвакуировали из ресторана в Тверском районе Москвы. В заведении сработала пожарная сигнализация, возникло сильное задымление. Как выяснилось, в гостинице в Театральном проезде загорелся короб вентиляции во время сварочных работ.

Ранее пожар разгорелся в торговом центре на улице Карла Маркса в Королеве. Огонь вспыхнул на втором этаже, где находится магазин одежды.