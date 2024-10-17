Людей эвакуировали из ресторана в Москве из-за задымления
Источник 360.ru: дым окутал ресторан в Театральном проезде в Москве
В Тверском районе Москвы задымился ресторан, сообщил источник 360.ru. Людей экстренно эвакуировали.
Пожарная сигнализация сработала в 12:14 в здании на Тверском проезде, 2. В ресторане на первом этаже началось легкое задымление. Людей начали эвакуировать из административного строения. Специалисты проверяют все этажи на предмет возгорания, в том числе чердак.
По данным еще одного источника 360.ru, люди самостоятельно вышли из здания до прибытия МЧС. Что послужило причиной задымления, неизвестно.
Утром 17 октября в торговом центре на улице Карла Маркса в Королеве вспыхнул пожар. Спасатели локализовали возгорание на площади 47 «квадратов».
UPD: в гостинице на Театральном проезде загорелся короб вентиляции, когда там проводили сварочные работы, сообщили в пресс-службе МЧС.
Всех посетителей эвакуировали. Площадь пожара составила 0,5 квадрата. Его потушили 22 сотрудника МЧС.