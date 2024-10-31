Тигрицу отобрали у жителя Краснодарского края. Хозяин избивал животное

У жителя Краснодарского края изъяли тигрицу, которую он купил в 2021 году в неустановленном месте. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В распоряжении 360.ru оказалось видео с животным.

О наличии тигрицы у мужчины сообщили соседи, прокуратура и ОМВД организовали проверку. Выяснилось, что владелец купил хищника в качестве домашнего животного и содержал его в хозпостройке.

«При проведении проверки у собственника тигрицы документов, подтверждающих законность приобретения животного, не оказалось, в связи с чем принято решение об изъятии тигрицы и передаче в специализированное учреждение», — заявили в пресс-службе.

Во время изъятия животного собственник сопротивлялся и пытался вывезти тигрицу на своем авто, чтобы спрятать ее. Мужчина также избивал «питомца».

В распоряжении 360.ru появилось видео с место событий. На кадрах запечатлели изъятие животного.

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