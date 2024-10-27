Мертвого льва нашли на свалке у мясоперерабатывающего завода на Украине

«Страна.ua»: труп льва обнаружили на свалке в Костополе на Украине

Мертвого льва обнаружили на свалке около мясоперерабатывающего комбината в городе Костополе Ровенской области Украины. Подробности сообщило местное издание «Страна.ua».

Труп хищника передали на утилизацию из Ровенского зоопарка. Это 20-летняя львица, она скончалась от онкологического заболевания.

«По человеческим меркам ей было 95 лет, она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас тяжело смотреть на все эти публикации в соцсетях», — передало издание слова директора зоопарка Ирины Олиферук.

Труп животного передали на завод, но там его не утилизировали, а хранили на свалке. Правоохранители начали проверку по этому факту. Полиция проверяет документы и опрашивает сотрудников завода и зоопарка.

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