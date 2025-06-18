Тигренка, над которым издевались в Подмосковье, изъяли у владельца

Тигренка, который проживал в частном секторе в Пушкинском городском округе, изъяли у владельца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Хозяин участка заявил, что купил животное в другом регионе и привез в Подмосковье в прошлом году. При этом он не смог предоставить никаких документов на зверя. Кроме того, у мужчины нашли трехмесячного детеныша леопарда, которого тоже изымут.

Конфискованного тигренка передали на реабилитацию в парк львов «Земля прайда».

Началась история с того, что жители СНТ «Мираж» пожаловались на соседа, который удерживает дикое животное на участке и вместе с детьми избивает его всем, что попадается под руку. Его не раз просили отдать тигренка, но мужчина был непреклонен. Тогда люди пожаловались в прокуратуру и Росприроднадзор.