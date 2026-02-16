Тигр загрыз 23-летнего жителя Приморья во время развозки корма

Тигр напал в лесу на 23-летнего молодого человека в Чугуевском районе Приморья. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

В результате нападения у села Березовка мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

«Установлено, что погибший занимался развозкой кормов на подкормочные площадки», — уточнили в пресс-службе.

Для поиска хищника сформировали спецгруппу из полицейских, специалистов охотнадзора и центра «Амурский тигр», прилегающую к лесу дорогу патрулируют сотрудники ГАИ. Также участковые предупредили местных охотников о тигре и призвали не посещать этот район.

Представитель Минприроды региона подтвердил, что специалисты пытаются отловить хищника, угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.

Ранее тигр задавил сторожевую собаку в центре села Барабаш. Он растерзал и утащил пса, который на цепи охранял магазин. Местные жители рассказали, что нападение произошло в людном месте — у автобусной остановки, в 200 метрах от тропинки в школу.