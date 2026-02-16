В Приморье амурский тигр загрыз охотника

В Чугуевском округе Приморского края амурский тигр напал на охотника и смертельно ранил его. Хищника разыскивают и готовятся отловить. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Нападение произошло в тайге, примерно в 20 километрах от ближайшего населенного пункта. Погибший вез корма на подкормочную площадку для копытных.

На место оперативно выехали сотрудники охотнадзора. Они начали проверку и планируют установить все обстоятельства случившегося.

«Ведутся работы по изъятию амурского тигра из естественной среды обитания», — заявил представитель Минприроды региона в беседе с агентством.

Также собеседник отметил, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.

Амурский тигр — один из самых редких хищников в мире, занесен в международную Красную книгу. По оценкам экспертов, численность популяции составляет около 750 особей. Ранее ослабленного тигренка-сироту нашли в Хабаровском крае — детеныш был на обочине автотрассы между Комсомольском-на-Амуре и Николаевском-на-Амуре.