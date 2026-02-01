Тигр пробрался в центр села в Приморье и растерзал пса

Тигр пробрался в центр Барабаша в Приморье, утащил с цепи пса и растерзал его

В Приморском крае тигр пробрался в село Барабаш и утащил сторожевого пса. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash .

Перед приближением хищника пес начал громко лаять. Тигр похитил собаку прямо с цепи около магазина и разорвал на части.

«Место людное, этой дорогой взрослые добираются на работу, в 200 метрах — тропинка к школе. Там останавливаются междугородние автобусы с туристами», — отметили местные жители.

Они отметили, что тигр часто появляется в населенном пункте. Экстренные службы призывали не держать питомцев на улице, провожать несовершеннолетних и не гулять по ночам.

Жители Приморья также рассказывали 360.ru, что полосатые звери совсем не боятся людей. Больше всего их внимание привлекают беззащитные домашние животные, которые становятся легкой добычей. Однажды тигр оторвал псу голову и унес ее в лес.