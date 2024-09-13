Тигр растерзал собирающего дрова фермера

TOI: тигр напал на собирающего дрова фермера, утащил в лес и съел

В Индии тигр напал на фермера, утащил его в лес, а затем растерзал и частично съел. Об этом сообщило издание The Times of India (TOI).

Жители деревни Банскхера в штате Уттар-Прадеш сообщили, что 55-летний Кедари Лал собирал в поле дрова недалеко от тигриного заповедника утром 9 сентября. Там на него набросился крупный тигр, который утащил мужчину на 150 метров вглубь леса.

Позже жители деревни нашли его частично съеденное тело в лесном массиве.

Специалисты заповедника тигров Пилибхит подтвердили факт нападения хищника, но отметили, что тигр напал на фермера в центральной части лесной зоны, куда «жертва отважилась зайти собрать дрова». Тело погибшего направили на вскрытие.

Кроме того, сотрудники лесного хозяйства не обнаружили следов волочения тела с поля в лес. Власти подозревают, что историю о нападении хищника придумали родные жертвы, чтобы получить компенсацию от государства в размере 500 тысяч рупий (544 тысячи рублей).

Жители Банскхеры и родные Лала перекрыли шоссе, требуя защиты от тигров и компенсации. Блокада продлилась два часа, пока власти не отделили деревню от леса ограждением из металлической сетки.

Издание отметило, что это уже 11 нападение хищников в этом районе в 2024 году.

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