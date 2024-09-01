Поезд сбил вышедшего на пути амурского тигра в Приморье

Вышедший на железнодорожные пути амурский тигр погиб под поездом в Приморье

Амурский тигр погиб под поездом в Хасанском районе Приморского края на железнодорожном мосту через реку Амбу. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

В организации уточнили, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Труп животного отправят на экспертизу.

В национальном парке «Земля леопарда» подчеркнули, что направили на место гибели животного специалистов для обследования места, так как мост находится в непосредственной близости.

«Существовала вероятность, что погибший тигр — одна из 56 особей полосатых кошек, фиксировавшихся на территории национального парка за последний год. Установлено, что под колесами поезда погибла молодая самка амурского тигра возрастом предположительно до двух лет», — уточнили в нацпарке.

В организации пояснили, что пока не знают, обитало ли погибшее животное на их территории или нет.

Старший научный сотрудник «Земли леопарда» Дина Матюхина в комментарии РИА «Новости» заявила, что железнодорожные пути и дороги проходят через места обитания хищников, поэтому звери часто используют мосты для пересечения рек.

Матюхина отметила, что хищники не могут оценить скорость и дистанцию машин и поездов и тем более не видят в них угрозы, так как никогда их не видели.

«В момент трагедии тигрица находилась в середине моста высотой около 10 метров и, скорее всего, запаниковала, как только поезд въехал на мост. В попытках спастись начала метаться и попала под колеса», — допустила собеседница агентства.

В конце января в Приморье задержали подозреваемого в убийстве амурского тигра. Разделанные останки зверя нашли в Пожарском районе в 20 километрах от села Ясеневый. Полиция завела уголовное дело за незаконную добычу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Подозреваемого быстро установили, и суд отправил его под домашний арест.