Территория оцеплена, работают кинологи. Заминированный аквапарк «Мореон» сняли на видео

К московскому аквапарку приехали кинологи после сообщения о минировании

Свыше двух тысяч человек эвакуировали из «Мореона» — самого большого крытого аквапарка Москвы. Поступило сообщение о минировании здания. В распоряжении 360tv.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что территорию оцепили. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб. Кинологи еще проверяют здание.

Неизвестные позвонили на номер кол-центра и сказали, что здание заминировали. Посетителей попросили покинуть комплекс в течение 40–50 минут. Персонал вывел всех из бассейнов.

«Никто ничего не объяснил. Позабирали браслеты, многие вышли чуть ли не в чем были. Уже на выходе появились росгвардейцы в холле. И на подъезде стояла пожарная машина», — рассказала MSK1.RU очевидица.

Ранее неизвестный мужчина сообщил полиции о минировании торгового центра Митино. Из здания эвакуировали около 300 человек — посетителей и персонал торгового центра.