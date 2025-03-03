Угроза теракта. Полиция эвакуировала торговый центр в Москве

Неизвестный мужчина сообщил полиции о минировании торгового центра Митино. Об этом рассказал источник 360.ru в силовых структурах.

Правоохранители уже отреагировали на звонок, подозревается угроза взрыва в общественном месте. На место прибыли патрули.

Из здания эвакуировали около 300 человек — посетителей и персонал торгового центра. Обстановка вокруг торгового центра спокойная, проверять помещения начнут кинологи.

Неизвестный сообщил лишь, что торговый центр заминирован. На просьбу представиться, или уточнить информацию, звонивший бросил трубку. Его номер телефона удалось установить.

Сообщения о минировании торговых центров в России, как правило ложные, приходят в полицию регулярно. Летом 2024 года все ТЦ Петербурга «заминировал» школьник.